В Ижевске продали историческое здание Дома купца Новикова

Покупатель обязана за свой счет провести реставрацию. Фото: читатели

Историческое здание на улице Горького, 69 в Ижевске, более известное как дом Новикова, продали индивидуальному предпринимателю с условием проведения работ по реставрации. Об этом «КП-Ижевск» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее мы писали, что у здания появились строительные леса. В городской администрации пояснили, что здание было выставлено на конкурс. Напомним, ранее его планировали продать с условием реставрации за 22,5 млн рублей, на объект было подготовлено охранное обязательство.

В сентябре прошлого года конкурс выиграло ИП Степещенкова А. О. Сумма сделки не раскрывается, однако согласно данным, размещенным на официальном сайте города, объект площадью 615,9 кв. м был приватизирован за 17 млн 43 тысячи рублей.

Покупатель обязана за свой счет провести реставрацию: в течение 8 месяцев с момента заключения договора составить проектно-сметную документацию и приступить к работам, которые включают реставрацию фасадов и декоративных элементов здания, ремонт кровли (в течение 20 месяцев с момента заключения договора), а также реставрацию подвалов (восстановление вертикальной и горизонтальной гидроизоляции и разрушенных участков стен и сводов).

Согласно данным открытых источников, ИП Степещенкова А. О. зарегистрировано в Чеченской Республике, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Дом купца Новикова был построен в 20-е годы XIX-столетия, он является памятником архитектуры федерального значения. Согласно некоторым исследованиям, автором проекта здания является архитектор Семен Дудин. До революции здесь размещалось Ижевское нагорное волостное правление, затем – отделение ЧК, типография и краеведческий музей. В настоящее время в здании находится управление образования городской администрации.

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