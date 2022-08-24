Фура сбила велосипедиста на трассе в Удмуртии

Фото: vk.com/psch37

Вечером 23 августа на 116-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария. Как сообщили в группе Пожарно-спасательной части № 37 во «ВКонтакте», около 17:27 водитель грузовика сбил велосипедиста.

Фото: vk.com/psch37

Фото: vk.com/psch37

«В результате ДТП - пострадал велосипедист, находился без сознания в тяжелом состоянии, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются.

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