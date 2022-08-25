Министр культуры РФ Любимова ознакомилась с проектом реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

24 августа глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал министру культуры РФ Ольге Любимовой проект реконструкции главного корпуса оружейного завода. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, по проекту планируется восстановить объект культурного наследия площадью более 20 тысяч квадратных метров.

«Для нас завершить этот проект – это дело чести. Концепция реконструкции скрупулезно обсуждалась с общественностью. Она предполагает, в том числе, и внебюджетные источники финансирования. Для нас это знаковый проект, именно с этого здания, фактически, началась история Удмуртии», – заявил Бречалов.

Следующий этап – разработка научно-проектной документации для проведения реконструкции, подразумевающей наполнение здания новым содержанием при сохранении его исторического облика.

Как отметила министр культуры, этап проектировки является самым важным, поскольку от этого зависит дальнейшая судьба объекта культурного наследия. Она высоко оценила сочетание креативных пространств и бизнеса в концепции реконструкции. Александр Бречалов и Ольга Любимова договорились вместе проработать варианты реализации проекта после подготовки всей необходимой документации.

Напомним, главный корпус оружейного завода - объект культурного наследия федерального значения. Историческое здание пребывает в заброшенном состоянии и постепенно разрушается. Летом 2018 года здесь произошел пожар, в результате которого с башни рухнул металлический шпиль. Осенью 2019 года команда Центра развития дизайна и городской среды Удмуртии представила концепцию использования здания в качестве культурно-образовательного комплекса.

В декабре 2022 года Александр Бречалов заявил, что регион попытается войти в адресную инвестиционную программу, отметив, что на реставрацию потребуется несколько миллиардов рублей. В феврале текущего года экспертиза признала здание пригодным для восстановления.

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