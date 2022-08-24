Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

24 июля министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с главой Удмуртии Александром Бречаловым проинспектировала ход работ по реконструкции здания будущего Театра юного зрителя в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Мы все очень ждем открытия первого в Удмуртии Театра юного зрителя и других учреждений культуры региона, которые обновляются или вновь создаются, смогут радовать и удивлять даже самого искушенного зрителя и гостей республики богатой палитрой культурных мероприятий», — сказала Ольга Любимова после осмотра будущих зрительного и репетиционного залов и гостевой зоны театра.

Также она отметила важность последующего включения театра в программы «Пушкинская карта» и «Большие гастроли» - по словам Любимовой, это поспособствует расширению доступности спектаклей для молодежи.

Напомним, ТЮЗ расположится в здании Русского драматического театра (бывший ДК «Ижмаш»). По состоянию на конец июля реконструкция была завершена на 47%. В обновленном театре будет большой зал на 170 мест, современная светотехника и звуковое оборудование, а также уникальная сцена-трансформер, оборудованная радиоуправляемыми передвижными площадками.

«Чтобы осуществить все задуманное, мы вносили изменения в проект. Сейчас большая часть оборудования ТЮЗа российского производства. Уверен, что наш театр в плане оснащения и возможностей для творчества будет лучший в стране», - заявил Александр Бречалов, поблагодарив Минкульт РФ за поддержку проекта.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также министр культуры в сопровождении руководителя региона осмотрела ряд других объектов. В частности, Александр Бречалов представил проект реконструкции аварийного главного корпуса оружейного завода, предполагающий усиление лестниц, фундаментов, участков перекрытий, замену покрытий кровли. Следующий этап -разработка научно-проектной документации для проведения реконструкции, предполагающей наполнение новым содержанием при сохранении исторического облика здания.

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