В Ижевске из-за легкоатлетического забега 28 августа перекроют ряд центральных улиц

28 августа в Ижевске в связи с проведением легкоатлетического забега «Динамовская миля» закроют движение транспорта по ряду центральных улиц Фото: Архив КП

28 августа в Ижевске в связи с проведением легкоатлетического забега «Динамовская миля» закроют движение транспорта по ряду центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 08:45 до 14:30 движение всех видов транспорта будет закрыто на следующих улицах:

- улица Пушкинская от улицы Кирова до улицы Ленина;

- улица Советская от улицы К. Маркса до улицы Удмуртской;

- улица Коммунаров от улицы Кирова до улицы Ленина;

- улица Красногеройская от улицы К. Маркса до улицы Ломоносова;

- улица Лихвинцева от улицы Пушкинской до улицы Площадь 50 лет Октября;

- улица Наговицына от улицы Площадь 50 лет Октября до улицы Пушкинской;

- переулок Широкий от улицы К. Маркса до улицы Коммунаров;

- улица Кирова от улицы Коммунаров до улицы К. Маркса, встречное направление движения;

- улица К. Маркса от улицы Кирова до улицы Советской, встречное направление движения.

В связи с этим будут временно изменены схемы движения общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», автобус №19 будет ходить через ул. Пушкинская – ул. Кирова – ул. К. Маркса – ул. Ленина – ул. Пушкинская; в обратном направлении через ул. Ленина – ул. Удмуртская – ул. Майская – ул. Пушкинская.

Автобус №28 пустят через ул. Пушкинская – ул. Майская – ул. Удмуртская (при движении в сторону центра); в обратном направлении ул. Удмуртская – ул. Майская – ул. Пушкинская.

Автобусы маршрутов №№ 12, 27 и 40 перенаправят с улицы Советской на улицу Ленина.

Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», на время проведения забега закроют движение троллейбусов №1, 4 и 7 на улицах Советской и Пушкинской. Троллейбусы маршрута №2 перенаправят через Дом печати — ул. Удмуртская — ул. Орджоникидзе — ул. Молодежная. Троллейбус №4 будет ходить через через Автозавод — ул. Дзержинского — ул. Удмуртская — завод «Нефтемаш». Маршруты №1 и 7 пойдут по встречному кольцевому движению. Маршрут №1 пустят по Ул. Труда — ул. Дзержинского — ул. Удмуртская — ул. Орджоникидзе — ул. Молодежная — ул. Труда.

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