Александр Бречалов: «За 5 лет в Удмуртии отремонтировали более 1700 км дорог»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Удмуртия получит дополнительное федеральное финансирование на ремонт дорог. Об этом в ходе совещания с главой региона Александром Бречаловым сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Федеральное Правительство гарантирует те проекты, которые развивает регион. У нас региональная программа входит в нацпроект "Безопасные качественные дороги". И на 2022-2024 год уже предусмотрено 8,8 млрд рублей», — отметил Савельев (цитата по пресс-службе главы и правительства Удмуртии).

Министр добавил, что на ближайшие 2 года в республике запланированы масштабные работы на федеральной трассе М-7 «Волга». На их реализацию из федерального бюджета выделят 13,5 млрд рублей. В планах обновить более 53 км трассы, на отдельных участках ее расширят до 4 полос.

Как отметил Александр Бречалов, за последние 5 лет в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано более 1 700 км дорог. Также в республике разрабатываются собственные проекты по решению наиболее острых дорожных проблем.

«Главный региональный дорожный проект этой пятилетки - ремонт непроезжих дорог. Еще несколько лет назад жители некоторых наших населенных пунктов оказывались заложниками непогоды. Проехать к ним не могли ни скорая, ни пожарные, ни школьные автобусы. 82 таких дороги было на старте проекта. На текущий момент за счет республиканских средств привели их в порядок, отремонтировали 303 км» - рассказал руководитель региона.

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