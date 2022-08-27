Министр транспорта РФ Савельев высоко оценил проект по модернизации трамваев в Ижевске

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочего визита в Ижевск 26 августа лично ознакомился с этапами модернизации чешских трамваев. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе рабочего визита в Ижевск 26 августа лично ознакомился с этапами глубокой модернизации чешских трамваев «Татра», которой местные специалисты занимаются с 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«От старого вагона остается только хребтовая балка. Мы собираем новый кузов, который устанавливается на ходовую тележку модели Т3 после капитального ремонта. В вагоне обновляется пассажирский салон – устанавливаются новые комфортные сидения, противоскользящее напольное покрытие, широкие двустворчатые двери, мощная система отопления. Комфорт поездок пассажиров улучшает современная энергоэффективная система управления, обеспечивающая плавные пуск и торможение. Улучшены условия работы водителя трамвая – в кабине удобное и комфортное кресло, эргономичный пульт управления, широкое лобовое стекло, кондиционер», – рассказал министру гендиректор МУП «ИжГЭТ» Андрей Батов.

В 2020 году ижевское предприятие выиграло тендер на модернизацию трамваев в городе Златоусте Челябинской области. По словам Батова, поставленные заказчику вагоны уже спустя считанные часы после разгрузки встали на техническую обкатку и были быстро введены в эксплуатацию.

«Модернизированные ижевскими специалистами вагоны по техническим характеристикам выглядят очень достойно и обходятся в три раза дешевле аналогичных вагонов, выпускаемых отечественными заводами», - отметил он, добавив, что по состоянию на август 2022 года в Златоусте эксплуатируется уже 9 вагонов ижевского производства

Виталий Савельев высоко оценил обновленные трамваи. Благодаря низкому уровню пола в середине вагона и откидной аппарели они ориентированы в том числе и на маломобильных граждан. Обновленная модель оснащена системой автономного хода, позволяющей проезжать обесточенные участки протяженностью до 1 км.

Также Савельеву показали вагон 71-911ЕМ «Львенок». Напомним, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» Удмуртия получила 16 таких трамваев.

«Наши транспортники еще до старта нацпроекта, направленного на обновление подвижного состава, разработали эту уникальную технологию глубокого рестайлинга трамваев, а горожане по достоинству оценили новые вагоны. Поэтому, параллельно с поставкой новых трамваев, а очередную партию мы ожидаем в 2024 году, - будем и дальше выпускать на линию вагоны ижевского производства», - прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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