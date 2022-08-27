Какие летучие мыши водятся в Удмуртии

В Удмуртии водится 10 видов летучих мышей. Фото: Екатерина Ардашева

В последние выходные августа (в 2022 году это сегодняшняя ночь с 27 на 28 августа) отмечается Международная Ночь летучих мышей – экологический праздник, цель которого состоит в привлечении внимания людей к рукокрылым.

Бурый ушан – оседлый широко распространенный в Удмуртии вид, встречается в Красногорском, Сюмсинском, Селтинском, Вавожском, Увинском, Кизнерском, Завьяловском, Воткинском, Малопургинском и Камбарском районах

Это чрезвычайно интересные животные. Мы часто не догадываемся, что они живут у нас под боком, между тем, некоторые виды встречаются даже в Ижевске. Увидеть летучую мышь живьем довольно сложно, но в зоологической коллекции музея можно рассмотреть ночных зверьков поближе.

Водяная ночница – оседлый вид, в Удмуртии широко распространенный. Обнаружен в Красногорском, Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Вавожском, Шарканском, Можгинском, Завьяловском, Воткинском, Малопургинском, Камбарском районах и под Ижевском

По данным Владимира и Ларисы Снитько, которые в 2017 году изучали летучих мышей в национальном парке «Нечкинский», в Удмуртии обитают 10 видов рукокрылых, причем четыре из них занесены в региональную Красную книгу. Как показали отловы и акустические учеты – то есть, ученые в прямом смысле «подслушивали» зверьков – наиболее многочисленными можно считать лесного нетопыря, ночницу Брандта, рыжую вечерницу, водяную и прудовую ночниц, а также двухцветного кожана. Последний, кстати, в поисках убежища может даже залетать в дома, и такие случаи были.

Двухцветный кожан – перелетный вид, встречается часто – в Завьяловском, Воткинском, Каракулинском районах, а также близ Ижевска

Северный кожанок, бурый ушан и усатая ночница встречаются гораздо реже. А малый нетопырь в 2017 году вообще был обнаружен в Удмуртии впервые.

Нетопырь лесной – перелетный вид, широко распространен, обнаружен в Красногорском, Сюмсинском, Селтинском, Вавожском, Можгинском, Завьяловском, Воткинском, Малопургинском, Камбарском районах, а также в окрестностях Ижевска

Четыре вида встречающихся в Удмуртии рукокрылых перелетные, а еще шесть видов живут у нас круглый год, впадая на займу в глубокую спячку. В холодное время года их обмен веществ до предела замедляется, и мышку можно даже принять за мертвую. Это приспособление помогает им пережить голодное время, ведь питаются эти зверьки насекомыми, которых зимой в наших широтах не найти. Зато летом они мастерски хватают ночных мотыльков прямо в полете благодаря чуткому слуху и способности к эхолокации. А такой гигант, как рыжая вечерница, умудряется ловить даже майских жуков!

Ночница Брандта – оседлый вид, не особенно редкий, обнаружен в Игринском, Вавожском, Завьяловском, Воткинском, Малопургинском, Сарапульском и Камбарском районах

«Вылетает рыжая вечерница очень рано, еще до захода солнца, поэтому более заметна, чем другие летучие мыши. Это еще и самый крупный из наших видов. Как-то раз мы со студентами наблюдали в «Нечкино» такое зрелище: чеглок напал на рыжую вечерницу, но она смогла от него отбиться и улететь – она просто его как следует укусила», – рассказал заведующий естественно-научным музеем УдГУ Александр Меньшиков.

Рыжая вечерница – перелетный вид, локальные популяции встречаются в Сюмсинском, Вавожском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Кизнерском, Можгинском, Завьяловском, Воткинском, Малопургинском, Граховском, Алнашском, Киясовском, Сарапульском, Каракулинском районах

В коллекции музея представлен почти все виды летучих мышей, обитающих в Удмуртии, есть и несколько заграничных.

Прудовая ночница – оседлый вид, широко распространен в Удмуртии, встречается в Ярском, Сюмсинском, Селтинском, Вавожском, Увинском, ЯкшурБодьинском, Шарканском, Кизнерском, Можгинском, Завьяловском, Воткинском, Алнашском, Каракулинском, Камбарском районах

Кстати, обывателю экземпляры научной коллекции могут быть непривычны. Есть правила оформления, согласно которым чучела рукокрылых располагаются в витрине с одним прижатым и одним расправленным крылом – чтобы лучше были видны видовые особенности. Рядом обязательно монтируется колбочка, внутри которой располагается крошечный череп зверька. Дело в том, что многие виды очень похожи друг на друга, и определяют их именно по черепу, главным образом, по расположению зубов.

Усатая ночница – оседлый вид, в Удмуртии распространен локально, обнаружен в Воткинском районе и в черте города Ижевска

Кстати, в естественно-научный музей УдГУ можно прийти на экскурсию и увидеть не только летучих мышей, но и других интересных животных. Находится он на 2 этаже в 1 корпусе УдГУ, записаться на экскурсию можно по телефону: 89501559445.

Автор всех фотографий: Екатерина Ардашева.

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