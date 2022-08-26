Как менялся аэропорт Ижевска и каким он станет в марте 2024 года

Первый камень нового пассажирского терминала заложен в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

26 августа в Ижевска заложили первый камень нового аэропорта, который в ближайшем будущем должен заменить действующий. Участниками торжественной церемонии стали министр транспорта страны Виталий Савельев и глава региона Александр Бречалов. В честь этого события «Комсомолка» вместе с IZHLIFE вспомнили историю аэровокзалов Ижевска и рассказали, каким будет новый комплекс.

Как в Удмуртии появился аэропорт?

До Великой Отечественной войны почтовые и пассажирские полеты в Ижевске осуществлялись с аэродрома в Пирогова. И только осенью 1943 года в городе был построен новый аэродром. Он расположился там, где сейчас пролегают улицы Ильфата Закирова и Камбарская, на месте бывшего совхоза «Пятилетка». А там, где сейчас расположена улица Молодежная, была взлетная полоса. Год спустя, в 1944 году, там же появился и первый аэропорт, который скорее напоминал небольшую избушку с печкой.

Так выглядело здание аэропорта в 1940-х года. Фото: архив АО «Ижавиа»

Те, кто в то время жил на улице Ворошилова, вспоминает, как раньше самолеты садились и взлетали едва ли не над самыми крышами зданий. Поэтому неудивительно, что даже сейчас многие жители города весь район улицы Молодежной по привычке называют «Старым аэропортом».

Как началось строительство нового аэропорта в Ижевске?

Со временем Ижевск разрастался, а его население, соответственно, увеличилось. Старый аэропорт уже не мог покрыть потребности города. Поэтому было принято решение возводить новое здание, но разместить его не в самой столице Удмуртии, а за ее пределами – в 15 км от Ижевска, в Завьяловском районе, близ деревни Старые Мартьяны. Объект открыли 25 октября 1974 года. С этого дня из города могли летать такие самолеты, как Ту-142, Ан-24, Ан-26 и Як-42.

Самолет АН-24 в старом аэропорту. Фото: архив АО «Ижавиа»

В те времена направлений пассажирских авиаперевозок было немало: из Ижевска можно было улететь как в Ленинград и Москву, так и в другие города Советского Союза. Например, были рейсы в Архангельск, Сочи, Волгоград, Симферополь, Киев, Одессу, Ташкент, Ригу.

«В начале 1980-х билет до Москвы – 25 рублей, до Ленинграда – 32 рубля, до Свердловска – 15 рублей», – сообщает Сергей Жилин, историк и литератор.

Так проходило строительство нового аэропорта. Фото: архив АО «Ижавиа»

Добраться до нового аэропорта можно было на автобусе 111. В ожидании рейса пассажиры не скучали: на втором этаже здания был небольшой кинозал, а в буфете можно было купить вкусные чебуреки.

Фото: архив АО «Ижавиа»

Фото: архив АО «Ижавиа»

Фото: архив АО «Ижавиа»

Когда начались разговоры о реконструкции аэропорта Удмуртии и какие есть планы по строительству международного терминала?

Разговоры о реконструкции аэропорта велись властями Удмуртии после распада СССР. Рядом с действующим терминалом в 1997-1998 годах даже начали строить здание международного аэропорта. Однако из-за финансового кризиса проект пришлось заморозить на длительный срок.

Функционирующее здание было капитально отремонтировано в начале 2010-х годов. Примерно тогда же снова появились разговоры о возможности строительства международного терминала. Александр Волков, бывший на тот момент президентом республики, в середине 2013 года дал указание правительству Удмуртии подготовить и утвердить все нужные документы.

Так выглядело недостроенное здание международного терминала Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Мы должны создать и запустить международный терминал в 2014 году. Негоже вынуждать жителей республики летать за пределы России из соседних регионов, а то и из Москвы. Это и дороже, и неудобно», – говорил Александр Волков.

Однако в 2014 году в республике международный терминал так и не появился. На смену Волкову пришел Александр Соловьев. Новый руководитель республики стремился отремонтировать старое здание к 2019 году, к 100-летию М. Т. Калашникова. Эту идею поддержал в 2016 году Дмитрий Медведев. Однако в апреле 2017 года Соловьева освободили от должности и арестовали.

Как еще изменится аэропорт в Ижевске?

Сразу после избрания Александра Бречалова новым руководителем республики, его команда вновь заговорила о необходимости отремонтировать аэропорт. Так, в 2017 году глава региона заявил, что проектирование начнется уже в 2018 году, а к 2021 году объект будет готов.

Однако в 2018 году сроки были сдвинуты. По словам Ярослава Семенова, председателя правительства региона, строительно-монтажные работы будут завершены к 2024 году.

Так выглядит аэропорт в 2022 году Фото: Амир Закиров

В середине 2022 года стало известно, что разрешение на строительство нового аэровокзального комплекса в Ижевске получено. Здание будет обслуживать в час 400 пассажиров – это вдвое больше, чем сейчас. Общая площадь его составит 10 тысяч кв. метров. В терминале появятся три телескопических трапа, а также по плану будет отремонтирована взлетно-посадочная полоса. Кроме того, продолжатся работы по возможности появления в ижевском аэропорту международного сектора.

Министр транспорта России Виталий Савельев, который прибыл в Ижевск 26 августа, отметил, что проект важен для развития экономики Удмуртии.

Закладка первого камня нового здания. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первый камень заложен! Фото: Мария Бакланова

«Строительство нового аэровокзального комплекса станет драйвером для многих отраслей республиканской экономики. Аэропорт – это еще и лицо города, один из символов региона. Особенно это важно здесь, в самобытной и колоритной республике. Аэропорт продолжает демонстрировать положительную динамику даже в нынешних непростых условиях и входит в 40 крупнейших аэропортов России», – заявил он.

Так будет выглядеть новый терминал. Фото: Александр Бречалов

Александр Бречалов подчеркнул, что на фоне увеличения количества пассажиров новое здание увеличит их пропускную способность.

«В 2021 году аэропорт Ижевска обслужил рекордное для себя количество пассажиров – более полумиллиона человек. Напомню, еще в 2017 году, этот показатель не превышал 320 тысяч пассажиров. Динамика пассажиропотока этого года – оптимистичная. Учитывая востребованность внутреннего туризма, потребность в расширении экономических связей и своевременную реакцию на эти ожидания наших авиаперевозчиков, число пассажиров будет расти», – сообщил Глава республики.

Макет нового аэропорта Ижевска Фото: Мария Бакланова

Новый объект обещают открыть в марте 2024 года.

Бюджет возведения нового здания оценивается в 4,4 млрд рублей Фото: Мария Бакланова

Подъезд к новому аэропорту Фото: Мария Бакланова

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Внешний вид нового здания аэропорта выбрали сами жители, приняв участие в онлайн-голосовании. В нем высказались более 30 тысяч человек, причем вариант «Концепция единства форм» предпочла почти половина голосующих.

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