В Удмуртии сотрудники ДПС помогли мужчине выбраться из леса

Мужчина заблудился в лесу и ему на помощь пришли сотрудники ДПС. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером в одну из дежурных частей Удмуртии позвонил мужчина. Он сообщил, что заблудился в лесу и не может найти дорогу домой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Информация о ситуации была оперативно передана всем нарядам полиции.

Экипаж ДПС ГИБДД в составе Максима Плюснина и Виталия Кузнецова, оперативно выехал к месту, где мог находиться заблудившийся мужчина. Инспекторы постоянно держали с ним связь по телефону. Для того, чтобы мужчина смог понять куда ему идти, сотрудники ДПС использовали специальные звуковые и световые сигналы служебного автомобиля. Но самостоятельно он выбраться из леса не мог.

Тогда инспекторы решили отправиться на поиски мужчины. Им потребовалось около двух часов, чтобы обнаружить заблудившегося гражданина.

Убедившись, что спасенный мужчина не нуждается в медицинской помощи, инспекторы довезли его до отдела полиции.

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