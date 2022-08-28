720 новых случаев COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 720 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 720 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 34 человека. Об этом утром 28 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 703 теста на коронавирус, выявлено 720 новых случаев. В числе заболевших 101 ребенок до 14 лет, 144 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 542 человека.

На утро 28 августа 3 388человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 170 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 8 человек - в тяжелом состоянии, из них 1 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 174 211 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 167 945 пациентов выздоровели. 4 056 человек скончались, из них 3 856 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 433 житель региона. Из них 561 160 прошли оба этапа вакцинации. 207 055 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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