Аномальная жара продолжается в Ижевске 28 августа

Осадков не ожидается
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Днем 28 августа в Ижевске сохранится аномально жаркая погода. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии, ожидается переменная облачность и до +29-31 °С
Осадков не ожидается. Ветер южный, 4-9 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление утром составит 760 мм рт. ст., к вечеру понизится до 757 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 70%, днем 42%, вечером 55%. Магнитное поле спокойное.
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