В Удмуртии в столкновении автомобиля и поезда пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС по УР

Утром 28 августа на железнодорожном переезде на трассе Игра – Сюмси в Игринском районе произошла дорожная авария. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, около 07:00 водитель автомобиля KIA Sportage - женщина 1972 года рождения - пыталась пересечь ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с проходящим поездом.

Фото: ГУ МЧС по УР

Фото: ГУ МЧС по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля, ее пассажиры: женщина-2000 года рождения, мужчина -1999 года рождения получили травмы, доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС по региону, силами пожарно-спасательных подразделений проводились работы по деблокированию людей. Всего к ликвидации последствий привлекались 11 человек и 3 единицы техники.

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, из-за аварии пассажирский поезд №397 сообщением Киров – Казань отправился со станции Игра с опозданием на 13 минут.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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