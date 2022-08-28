Житель Глазова убил младшего брата за покупку алкоголя вместо лекарств

Житель Глазова предстал перед судом за убийство брата Фото: Амир Закиров

В Глазове местный житель предстал перед судом за убийство брата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что младший брат долгое время находился на иждивении старшего, жил в его доме, злоупотреблял спиртным. В конце марта подсудимый дал брату деньги на покупку лекарств для лечения, однако тот купил на них алкоголь; это стало последней каплей.

«Старший брат ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал – нанес ему удар ножом в область грудной клетки справа. От полученных ранений младший из братьев скончался через непродолжительное время», – говорится в сообщении.

Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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