4,5 млн рублей похитили у жительницы Ижевска под предлогом заработка на криптовалютах

39-летняя ижевчанка обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ижевске 39-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, женщина была обманута мошенниками, обещавшими ей заработок на криптовалюте.

Со слов потерпевшей, в социальной сети ей написал незнакомец и предложил вложить деньги в криптовалюту. Поверив ему, женщина открыла и в течение нескольких месяцев пополняла специальные счета, надеясь в будущем получить с них прибыль. Таким образом она успела перевести 3,9 млн рублей, которые ранее накопила для покупки квартиры, а также 600 тысяч рублей, взятых в кредит.

«При этом, проверяя счета онлайн, женщина наблюдала за ростом прибыли. Но когда она решила вывести денежные средства, «брокер» сообщил ей об изменении условий инвестирования – потребовал вложить дополнительные средства», – говорится в сообщении ведомства.

Отказавшись переводить деньги, женщина обнаружила, что ее счета обнулены, а «брокер» перестал выходить на связь. Тогда она и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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