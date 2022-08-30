В зоопарке Ижевска появились гекконы-бананоеды

В Государственном зоопарке Удмуртии появились новые обитатели - реснитчатый и гигантский гекконы-бананоеды. Фото: @club_udm_zoo

В Государственном зоопарке Удмуртии появились новые обитатели - реснитчатый и гигантский гекконы-бананоеды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: @club_udm_zoo

Они по праву носят такое название из-за особой любви к перезрелым фруктам, в том числе и бананам. Их кожа толще, чем у других гекконов, а длина гигантского бананоеда с учетом хвоста может достигать 40 см.

Познакомиться с удивительными рептилиями и узнать побольше о них можно в павильоне Зоопарка Удмуртии «Мир экзотики».

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