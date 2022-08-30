Админа паблика осудят в Ижевске за публикацию личных фото девушки

Размещенные без согласия девушки фотографии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей Фото: Амир Закиров

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

Следствие установило, что обвиняемый в ноябре 2020 года создал публичное сообщество в одной социальной сети. 2 июня 2021 года на стене группы им были размещены фотографии, которые прислал один из пользователей, желающий отомстить девушке за отказ встречаться.

Размещенные без согласия девушки фотографии стали доступны для просмотра неограниченному кругу пользователей.

Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения и передачи в суд. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы.

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