Ушел из жизни председатель удмуртской организации инвалидов войны в Афганистане Сергей Морозов

Фото: Диля Ахмадишина

На 61-м году жизни скончался председатель Удмуртской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», член Общественной палаты республики Сергей Морозов. Об этом сообщается в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».

«На 61 году жизни трагически ушел из жизни горячо любимый сын, муж, папа, брат, дядя, коллега и друг Морозов Сергей Климентьевич. Выражаем соболезнования семье и всем родным в связи с трагической гибелью Сергея. В наших сердцах он останется отзывчивым и порядочным человеком, хорошим организатором, управленцем, любящим отцом и мужем», - говорится в сообщении.

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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