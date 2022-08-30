В Госдуме предложили конкретизировать ПДД в части перевозки домашних животных в автомобилях

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил ввести обязательное использование контейнеров-переносок и автобоксов для перевозки животных в автомобилях. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо законодателя, направленное на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

В обращении парламентарий отметил, что часто животные, в том числе крупные собаки, при перевозке располагаются на месте рядом с водителем. В таких ситуациях сотрудники ГИБДД могут ссылаться на ПДД в части перевозки грузов, однако конкретных требований размещения, в том числе относительно технических характеристик устройств для транспортировки животных, в правилах дорожного движения нет.

Вместе с тем сейчас в продаже есть специальные гамаки, в том числе и в виде накидок на сиденье, которые лишь защищают элементы салона от повреждений, но не могут препятствовать перемещению животного, что создает угрозу ДТП.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п.», — говорится в обращении.

По мнению Хамзаева, реализация его идеи, во-первых, позволит водителю не отвлекаться во время движения, а во-вторых, повысит безопасность питомца в случае ДТП.

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