В Ижевске пьяный водитель Chery перевернулся, пытаясь уйти от погони

На улице Т. Барамзиной в Ижевске перевернулся автомобиль Chery Tiigo. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

29 августа в Ижевске сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем Chery Tiigo. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, опасно виляющую из сторону в сторону машину заметили около 17:00.

Водитель игнорировал требования остановиться. В попытке уйти от погони напротив дома № 74 по улице Барамзиной он врезался во встречный Opel, после чего автомобиль опрокинулся.

26-летнего водителя задержали. Мужчина был пьян и управлял автомобилем, не имея водительских прав. В его отношении составили административные материалы, машину отправили на спецстоянку.

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