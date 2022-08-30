Евгений Бунтов. Фото: izh.ru
С 30 августа временно исполняющим обязанности начальника Управления благоустройства администрации Ижевска назначен Евгений Бунтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее Бунтов занимал пост заместителя начальника этого структурного подразделения.
Напомним, предыдущий начальник управления Денис Бутылкин был уволен после критики в адрес городской администрации со стороны главы Удмуртии Александра Бречалова. Руководитель региона раскритиковал работу городских властей в части борьбы с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей.
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