Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал кадровую ситуацию главным вызовом экономике региона

Глава Удмуртии рассказал о том, что рабочую силу на предприятия региона планируется привлекать со всей страны Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Главным вызовом экономике Удмуртии глава региона Александр Бречалов назвал кадровую ситуацию. Об этом он сказал 30 августа в региональных вечерних новостях на канале «Россия 24».

Как сообщил Александр Бречалов, при достойном уровне зарплаты на сегодняшний день вакансий на предприятиях гораздо больше, чем работников, которые могут их занять. Чтобы переломить критическую ситуацию, кадры привлекают со всей страны.

Например, заводу «Аксион» предстоит закрыть около 200 вакансий, Концерн «Калашников» нуждается в 500 работниках, Глазовская мебельная фабрика – примерно в 100.

Тем не менее, глава Удмуртии назвал это время временем возможностей для региона.

«Спасибо, «Шкоде», «Сименс», нашим швейцарским коллегам, которые оборудование поставляли, за санкции. «Икея» ушла с рынка – 30 % [рынка] освободилось. Наши мебельщики сейчас просят только об одном: не снимать санкции, 3-4 года, и они эту нишу займут. А для нас, повторюсь, это огромные возможности – республика входит в пятерку [по стране] по производству мебели. Поэтому сейчас главное – со всей страны привлечь сюда рабочую силу, чтобы удовлетворить запросы рынка», – подытожил глава Удмуртии.

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