Уроженец Ижевска Виктор Митрофанов стал продюсером нового детектива «На страже пляжа»

Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: kinopoisk.ru

25 августа в онлайн-кинотеатрах прошла премьера 8 серий ироничного детектива «На страже пляжа» (16+) Одним из креативных продюсеров сериала стал уроженец Ижевска Виктор Митрофанов.

Виктор Митрофанов. Фото: личный архив героя

Виктор Митрофанов родился и вырос в столице Удмуртии. Он учился в Удмуртском госуниверситете по специальности «Связи с общественностью», играл в КВН в команде «Найди». Позже переехал в Москву, где сначала стал кинорежиссером, затем переквалифицировался в продюсеры.

В копилке Митрофанова фильм «Грешники» (18+), сериалы «Горизонт» (18+), «Афера» (18+), «Маньячелло» (16+) и «Шаман» (18+).

Постер к сериалу «На страже пляжа». Фото: kinopoisk.ru

Сюжет «На страже пляжа» строится вокруг истории бывшего эксперта-криминалиста, который лишился работы из-за романа с женой генерала и после этого стал чистильщиком, который занимается уборкой мест преступлений. Однако однажды он сам становится участником преступной схемы… По программе защиты свидетелей мужчина переезжает в приморский город и начинает собственное расследование.

Кадр из сериала «На страже пляжа». Фото: kinopoisk.ru

Режиссер сериала – Акаки Сахелашвили; в главных ролях - Антон Филипенко, Катерина Ковальчук и Артем Гайдуков.

5 сентября сериал выйдет на телеканале ТНТ.

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