В Удмуртии за сутки выявили 795 новых случаев COVID-19

Ковид унес жизнь 81-летней женщины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 795 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 44 человека. Об этом утром 31 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 5 243 теста на коронавирус, выявлено 795 новых случаев. В числе заболевших 116 детей до 14 лет, 166 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 81-летней женщины. Выздоровели 844 человека.

На утро 31 августа 3 893 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 205 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 16 человек - в тяжелом состоянии, из них 3 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 176 580 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 170 149 пациентов выздоровели. 4 057 человек скончались, из них 3 856 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 701 622 жителя региона, из них 561 261 получил второй компонент. 210 095 жителей республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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