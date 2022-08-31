Учебный год в школах Ижевска начнется с поднятия флага

Репетиция церемонии поднятия флага в Школе кадетского движения Ижевска. Фото: родители учеников

В Ижевске в этом году традиционные линейки 1 сентября начнутся с торжественного поднятия флага РФ под государственный гимн. Об этом izh.kp.ru рассказали родители учеников.

Уже сформированы знаменные группы из учеников разных классов. Ребята прошли предварительное обучение – в том числе, в школе кадетского движения Ижевска им. О.Д. Матвеева.

Отмечается, что для специально для церемонии школами столицы Удмуртии приобретены переносные флагштоки и флаги на древке.

Напомним, в этом году в Удмуртии за парты сядут 197 205 школьников, в том числе более 21 тыс. первоклассников.

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