Врезавшийся в здание монтажного техникума в Ижевске водитель может отправиться в колонию на 7 лет

Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

В Ижевске перед судом предстанет 18-летний студент Можгинского агропромышленного колледжа, обвиняемый по делу о ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он находился за рулем «Гранты», протаранившей входную группу Ижевского монтажного техникума в мае этого года.

Установлено, что после отдыха в клубе группа молодых людей отправилась кататься по ночному Ижевску на автомобиле LADA Granta. Двигаясь по улице Горького в сторону перекрестка с улицей Кирова со скоростью не менее 100 км/ч, нетрезвый обвиняемый не сумел зайти в поворот и врезался во входную группу здания монтажного техникума.

В результате автомобиль перевернулся на левый бок. Водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждение, здоровью двоих из них был причинен тяжкий вред.

«Обвиняемый пояснил, что не справился с управлением при попытке скрыться от преследовавшего его полицейского автомобиля»,– говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд. Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

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