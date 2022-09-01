До 27 градусов и переменную облачность прогнозируют в Ижевске 1 сентября

Днем 1 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до 25-27 °С Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 1 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до 25-27 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление утром составит 741 мм рт. ст, к вечеру повысится до 744 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 72%, днем 49%, вечером 60%. Магнитное поле спокойное.

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