До 27 градусов и переменную облачность прогнозируют в Ижевске 1 сентября

Днем 1 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до 25-27 °С
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Днем 1 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до 25-27 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление утром составит 741 мм рт. ст, к вечеру повысится до 744 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 72%, днем 49%, вечером 60%. Магнитное поле спокойное.
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