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Происшествия1 сентября 2022 7:33

Экс-сотрудник колонии в Удмуртии получил условный срок за мошенничество на 5 миллионов рублей

Он незаконно получил выплату на приобретение жилья
Дмитрий Коренев
Мужчина похитил более 5 миллионов бюджетных средств, незаконно получив единовременную социальную выплату на приобретение жилья

Мужчина похитил более 5 миллионов бюджетных средств, незаконно получив единовременную социальную выплату на приобретение жилья

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Верховный суд Удмуртии оставил без изменений приговор бывшему начальнику оперативного отдела исправительной колонии №3, признанному виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (часть 4 статьи 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Установлено, что мужчина похитил более 5 миллионов бюджетных средств, незаконно получив единовременную социальную выплату на приобретение жилья. Для этого он предоставил заведомо ложные сведения, а также умолчал о факте, который влечет прекращение этой выплаты.

Его причастность к противоправной деятельности была выявлена сотрудниками регионального УФСБ совместно с подразделением собственной безопасности УФСИН по республике.

Дело рассматривалось в общем порядке. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 350 тысяч рублей и взысканием причиненного ущерба.

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