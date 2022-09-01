Водитель погиб в столкновении двух грузовиков под Ижевском

Дорожная авария со смертельным исходом произошла вечером 31 августа в Завьяловском районе Удмуртии. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Дорожная авария со смертельным исходом произошла вечером 31 августа в Завьяловском районе Удмуртии на 10-м километре автодороги Завьялово – Каменное. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, 53-летний водитель грузовика DAF, двигаясь в сторону деревни Каменное, выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено ПДД, и столкнулся со встречным грузовиком «Volvo» под управлением 56-летнего мужчины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель грузового автомобиля «ДАФ» получил смертельную травму; водитель грузового автомобиля «Вольво» получил травмы, госпитализирован», -сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится расследование.

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