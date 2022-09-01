Студент из Удмуртии лишился более 60 тысяч рублей, согласившись сводить девушку на выставку ван Гога

В ходе переписки девушка рассказала молодому человеку, что в Ижевске проходит выставка голландского художника Винсента ван Гога, которую она всегда мечтала посетить Фото: Сергей ГРАЧЕВ

22-летний житель Завьяловского района – студент одного из вузов – стал жертвой мошенничества, согласившись исполнить просьбу девушки с сайта знакомств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

По словам потерпевшего, в ходе переписки девушка рассказала ему, что в Ижевске проходит выставка голландского художника Винсента ван Гога, которую она всегда мечтала посетить, и что она готова сама приобрести билеты, но денег на это у нее нет. Молодой человек ей поверил и перевел на указанный ему счет более 60 тысяч рублей.

«При этом не стал уточнять стоимость входного билета, и действительно ли проходит данная выставка», - говорится в сообщении.

После перевода денег девушка перестала выходить на связь. Спустя несколько дней молодой человек обратился в полицию.

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