Синоптики прокомментировали крупный град в Удмуртии

Ночью в Удмуртии выпал необычайно крупный град. Фото: vk.com/zlou18

Причиной ночного града, побившего теплицы и автомобили жителей Удмуртии, стал фронт теплого циклона, который пришел в республику с северо-запада. Об этом izh.kp.ru рассказал дежурный синоптик регионального гидрометцентра.

«Циклон был достаточно активный, в связи с чем развивались конвективные процессы, которые сопровождались грозой и выпадением града», – пояснил специалист.

Эксперт отметил, что выпадение града было ожидаемо, накануне жителей республики предупреждали о возможном ненастье.

Синоптик добавил, что подобные процессы возможны только летом, а такой «прощальный привет» августа был с высокой долей вероятности обусловлен последними аномально жаркими днями. В сентябре в регион придет похолодание, потому до следующего лета град вряд ли повторится.

Если говорить о довольно крупном размере градин, то ничего сверхъестественного в нем нет. Как писал в журнале «Наука и Жизнь» кандидат географических наук Марк Софер, град образуется в мощном кучевом облаке из-за сильных восходящих потоков воздуха, которые несут капли воды. На большой высоте капли замерзают, ударяются друг о друга и смерзаются, после чего падают на землю. Чем выше концентрация этих частиц в облаке, тем крупнее в итоге будут градины.

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