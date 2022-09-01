В Ижевске ввели дополнительный рейс автобуса №15

Дополнительный рейс будет начинать движение до остановки «Металлобаза» с остановки «Воткинская линия» Фото: Архив КП

В Ижевске с 1 сентября на автобусном маршруте №15 запустили дополнительный рейс и скорректировали расписание, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Изменения вызваны необходимостью учеников начальных классов школы №65 добираться до другого учебного заведения», - говорится в сообщении.

Напомним, здание школы №65 было признано аварийным, с 11 апреля дети обучаются в других школах. Учащихся начальных классов закрепили за школой №36.

Дополнительный рейс будет начинать движение до остановки «Металлобаза» с остановки «Воткинская линия».

Посадка пассажиров на остановке «Школа №65» запланирована на 12:00. Следующий рейс маршрута №15 прибудет на эту остановку в 12:34.

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