27-летний житель Удмуртии угрожал убить сына и сопротивлялся полицейским

Мужчина приставил нож к шее ребенка и угрожал его убить Фото: Амир Закиров

27-летнего жителя Кезского района обвиняют в угрозе убийством ребенку и публичном оскорблении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июле 2022 года мужчина, его сожительница и 3-летний сын отмечали день рождения родственника в Балезино. Употребляли спиртное. Ночью пьяный обвиняемый потребовал, чтобы женщина поехала с ним в Кезский район, но она отказалась. Тогда мужчина схватил нож, шею сына и сказал, что убьет его. Отца просили бросить нож и отпустить мальчика, но тот продолжал угрожать.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они преследовали отца по всему поселку, требуя отпустить ребенка и бросить нож. Обвиняемый отказался это сделать и оскорбил росгвардейцев нецензурной бранью. После получаса преследования мать смогла выхватить ребенка, а сотрудники Росгвардии – выбить нож и задержать мужчину.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством и ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Они направлены в суд.

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