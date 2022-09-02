Движение транспорта ограничат по набережной в Ижевске

Движение перекроют на два дня. Фото: Яндекс. карты

В Ижевске ограничат движение транспорта по набережной на участке от улицы Милиционной, 7а до Монумента «Навеки с Россией». Об этом сообщает пресс-служба города.

Это связано с проведением «Ижевской регаты». Ограничение будет действовать с 6:00 3 сентября до 17:00 4 сентября.

Также до 30 сентября ограничено движение у дома №54 по улице 1-я Тверская до выезда на Шабердинский тракт. Там строят теплотрассу к новому жилому комплексу.

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