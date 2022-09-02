В Удмуртии за сутки выявили 905 новых случаев COVID-19

Летальных случаев нет Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 905 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 53 человека. Об этом утром 2 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 6 727 тестов на коронавирус, выявлено 905 новых случаев. В числе заболевших 173 ребенка до 14 лет, 161 гражданин старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 789 человек.

На утро 2 сентября 4 444 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 219 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 15 человек - в тяжелом состоянии, из них 4 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 178 375 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 171 748 пациентов выздоровели. 4 057 человек скончались, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 701 843 жителя региона, из них 561 318 получили второй компонент. 213 654 жителя республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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