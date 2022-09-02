В Ижевске установили бюст генералиссимусу Александру Суворову

Фото: izh.ru

1 сентября в Ижевске около здания духовно-просветительского центра Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ (ул. Свердлова,9) торжественно открыли бюст великому русскому полководцу, генералиссимусу Александру Суворову. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Памятник гению воинского искусства украшает одно из известных его изречений - “Горжусь, что я русский”», – говорится в сообщении.

Отметим, в здании духовно-просветительского центра Ижевской и Удмуртской епархии работает музей Суворова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пасмурно и прохладно: синоптики рассказали ижевчанам о погоде на первые осенние выходные

Переходила пути в наушниках: 20-летняя девушка попала под электропоезд в Глазове

Выстрелил в голову из пневматики, задушил и спрятал в лесу: житель Можги подозревается в убийстве собутыльника

На участке улицы Совхозной в Ижевске введут одностороннее движение