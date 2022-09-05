До 15 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Ижевске 5 сентября

Местами по республике возможны небольшие дожди
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Днем 5 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность и до 13-15 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Местами по республике возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 68%, днем 45%, вечером 66%. Магнитное слабо возмущенное.
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