Сотрудницу Ространснадзора в Удмуртии подозревают в получении взяток на 1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог» Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Удмуртии сотрудница территориального подразделения Приволжского межрегионального управления государственного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта подозревается в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что женщина за деньги выдавала водителям крупных региональных предприятий свидетельства на право перевозки опасных грузов без проведения обязательных аттестационных экзаменов. В 2019-2020 годах она выдала 80 таких свидетельств, получив за них более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог». Расследование продолжается.

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