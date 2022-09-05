Бездомный мужчина погиб при пожаре в заброшенной бане в Ижевске

Неустановленный мужчина погиб при пожаре в бане на заброшенном участке в СНТ «Дружба». Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
Мужчина погиб при пожаре в бане на заброшенном участке в СНТ «Дружба» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным доследственной проверки, сообщение о возгорании поступило около 02:15 3 сентября. После того как пожар потушили, в постройке было обнаружено тело неустановленного мужчины без определенного места жительства.
«Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем», - говорится в сообщении.
В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются владельцы соседних участков. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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