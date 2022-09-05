Автомобиль провалился под асфальт в городке Металлургов в Ижевске

Фото: vk.com/zlou18
Утром 5 сентября автомобиль «ВАЗ» провалился под асфальт в городке Металлургов в Ижевске. Очевидцы поделились фотографиями в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин».
Фото: vk.com/zlou18
«Утро, 3-я Подлесная... В Ижевске открылся еще один портал в ад», – пишут авторы поста.
Как сообщила в комментариях пресс-служба МУП «Ижводоканал», на месте работает аварийная бригада. Выясняются обстоятельства случившегося.
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