Аграрии Удмуртии собрали 702 тысячи тонн зерна

Зерновые убраны с площади 268,5 тысяч гектаров Фото: Константин ИВШИН

По состоянию на 2 сентября аграрии Удмуртии убрали зерновые культуры с площади 268,5 тысяч гектаров, что составляет 77% от плана. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова.

На эту дату собрано 702 тысячи тонн зерна при урожайности 27,3 центнера с гектара.

«Уже сейчас понятно, что этот год удачен для нашей отрасли», – отметила вице-премьер.

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