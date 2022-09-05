Тело женщины нашли в лесу у деревни Кены в Удмуртии

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Завьяловском районе проводится доследственная проверка по факту гибели неустановленной женщины, чье тело нашли в лесу у деревни Кены 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Давность наступления смерти – около 4 месяцев.

«Проверяется версия о том, что погибшей является 55-летняя жительница г. Ижевска, которая 24 мая 2022 года ушла из садоводческого товарищества в лес за грибами и заблудилась», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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