Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пообещал оказать помощь в благоустройстве Воткинска

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с сотрудниками Воткинского завода. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время встречи с сотрудниками Воткинского завода поблагодарил коллектив за за колоссальный ежедневный труд на благо страны, а также ответил на вопросы сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Продукция легендарного завода как никогда необходима стране. Вы делаете все для того, чтобы поддержать нашу обороноспособность, защитить государство. И у вас это получается», - заявил Володин.

По словам Удмуртии Александра Бречалова, на сегодняшний день завод загружен работой в три смены. Открыто более 500 вакансий при средней заработной плате 53 тысячи рублей.

«Помимо того, что предприятие является одним из основных столпов оборонного комплекса, оно еще и несет большую социальную нагрузку – поддерживает город, проекты, сотрудников», - подчеркнул руководитель региона.

Сотрудники завода рассказали о позитивных изменениях в городе, отметив внимание региональных властей к городу и заводу. Тем не менее, остаются две нерешенные проблемы - качество дорог и тротуаров и состояние здания детской поликлиники. Вячеслав Володин пообещал помочь в их решении.

«Нам надо сделать все для того, чтобы жизнь людей была комфортной, благоустроить город. И давайте так будем задачу решать. Я со своей стороны буду Александру Владимировичу помогать. Работу по комплексному благоустройству города и социальных объектов разобьем на этапы и будем подводить итоги каждый год», - заявил он.

В первую очередь в городе планируют отремонтировать пешеходные дорожки, ведущие к объектам социальной сферы.

«Что касается вопросов оказания помощи республике в целом. Нужно отдать должное Александру Владимировичу, он очень эффективно работает с федеральным центром, в течение ближайших 3 лет, включая текущий год, будет выделено Удмуртии около 10 млрд рублей на приведение в нормативное состояние дорог», - заключил Вячеслав Володин.

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