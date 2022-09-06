Местами на территории Удмуртии сохраняются заморозки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Привет, Ижевск! С каждым днем погода становится все более осенней. Этим утром горожане проснулись под шум дождя и совсем скоро пойдут на работу, ежась в пальто и прыгая через лужи. Каких сюрпризов ждать от природы сегодня, узнала «Комсомолка».

Днем 6 сентября гидрометцентр Удмуртии обещает в столице республики облачную погоду с прояснениями. Днем ижевчан ждут небольшие, местами умеренные дожди. Температура составит от +12 до +14 градусов. Ветер холодный – северо-западный, так еще и с порывами 6-11 метров в секунду.

Ночью сохранится переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура будет +4...+6 градусов. Местами в Удмуртии прогнозируют заморозки до 0 градусов и заморозки на почве до -1 градуса.

О всех причудах погоды в сентябре и народных приметах в этом месяце мы рассказали здесь

Желаем вам прекрасного дня!

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