Водитель из Сарапула лишился 200 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

У водителя из Удмуртии похитили деньги через интернет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сарапуле 49-летний местный водитель стал жертвой мошенничества, решив воспользоваться сайтом по предоставлению интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Мужчина выбрал понравившуюся девушку и позвонил по номеру, указанному в ее анкете. Собеседница убедила его внести предоплату и оплатить страховку.

«После чего ему позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником данного агентства, и потребовал с заявителя внести дополнительные денежные средства – якобы, из-за неверных переводов сайт был заблокирован. Мужчина выполнил эти требования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эти действия потерпевший выполнял в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он осознал, что под различными предлогами перевел уже 225 тысяч рублей, и перестал отвечать на звонки, а на следующий день обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».

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