Жителя Ижевска осудили на 10 лет за убийство матери двоих детей

Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии особого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске перед судом предстал 39-летний ранее судимый местный житель, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он до смерти избил сожительницу.

«Установлено, что мужчина, находясь в квартире, с приложением значительной физической силы нанес своей сожительнице множественные удары руками в область жизненно-важных органов – голову, грудную клетку, живот», – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась на месте. У нее остались два несовершеннолетних ребенка.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу,

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