Пожарные предотвратили взрыв газового баллона при пожаре в Удмуртии

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Фото: vk.com/gpsur

В 8:00 5 сентября в селе Каракулино загорелся двухквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии.

К моменту прибытия пожарных из окон одной из квартир шел черный дым, открытым пламенем горела кровля. Огонь мог перекинуться на соседнюю квартиру.

«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение загорания и разгерметизация находящегося в квартире газового баллона», – говорится в сообщении.

В 8:53 возгорание было ликвидировано. Пожарным удалось предотвратить взрыв баллона, а также спасти вторую квартиру, соседний дом и хозяйственные постройки. О пострадавших не сообщается.

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Ижевска осудили на 10 лет за убийство матери двоих детей

В Удмуртии за сутки выявили 487 новых случаев COVID-19

Водитель из Сарапула лишился 200 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку