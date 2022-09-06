Пожарные предотвратили взрыв газового баллона при пожаре в Удмуртии

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Фото: vk.com/gpsur
В 8:00 5 сентября в селе Каракулино загорелся двухквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртии.
К моменту прибытия пожарных из окон одной из квартир шел черный дым, открытым пламенем горела кровля. Огонь мог перекинуться на соседнюю квартиру.
«Развитию пожара способствовало позднее обнаружение загорания и разгерметизация находящегося в квартире газового баллона», – говорится в сообщении.
В 8:53 возгорание было ликвидировано. Пожарным удалось предотвратить взрыв баллона, а также спасти вторую квартиру, соседний дом и хозяйственные постройки. О пострадавших не сообщается.
Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber - смотрите и читайте Комсомолку в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жителя Ижевска осудили на 10 лет за убийство матери двоих детей
В Удмуртии за сутки выявили 487 новых случаев COVID-19
Водитель из Сарапула лишился 200 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку