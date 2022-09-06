Замначальника муниципального ритуального предприятия в Ижевске осудили за коммерческий подкуп

Мужчину признали виновным в получении коммерческого подкупа
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Ижевске вступил в силу приговор Ленинского районного суда в отношении заместителя руководителя одного из муниципальных предприятий по оказанию ритуальных услуг. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, он признан виновным в получении коммерческого подкупа (часть 5, 6 статьи 204 УК РФ).
Установлено, что чиновник из корыстной заинтересованности получал деньги от представителей организаций-подрядчиков за совершение заведомо незаконных действий в сфере ритуальных услуг.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в размере 260 тысяч рублей.
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