Замначальника муниципального ритуального предприятия в Ижевске осудили за коммерческий подкуп

Мужчину признали виновным в получении коммерческого подкупа Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ижевске вступил в силу приговор Ленинского районного суда в отношении заместителя руководителя одного из муниципальных предприятий по оказанию ритуальных услуг. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, он признан виновным в получении коммерческого подкупа (часть 5, 6 статьи 204 УК РФ).

Установлено, что чиновник из корыстной заинтересованности получал деньги от представителей организаций-подрядчиков за совершение заведомо незаконных действий в сфере ритуальных услуг.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в размере 260 тысяч рублей.

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