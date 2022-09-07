Житель Ижевска организовал у себя в квартире нарколабораторию. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Ижевске пресекли деятельность домашней нарколаборатории. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя завершено.

Установлено, что в начале этого года мужчина через интернет приобрел оборудование, посуду, химические вещества, а также наркотические вещества растительного происхождения. Потом он в своей квартире, расположенной в Индустриальном районе, установил палатку и вытяжку. С помощью инструкции он готовил синтетические наркотики и расфасовывал растительные наркотики.

Позже часть оборудования и веществ мужчина перевез к себе в гараж. Там он планировал открыть свой интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

В конце марта при попытке оборудования закладок во дворах жилых домов Устиновского района Ижевска его задержали.

Во время обыска полицейские нашли почти 100 граммов синтетических наркотиков, 167 граммов растительных наркотиков, более 500 граммов конопли, а также лабораторное оборудование, весы, упаковочный материал, химические реактивы.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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