Тепло в социальных учреждениях Ижевска появится в течение недели

Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения Фото: Диля Ахмадишина

Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения (детские сады, школы и больницы). Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

«Несмотря на то, что пока порог температуры, при котором мы переходим к отопительному периоду, не достигнут, принято решение включить тепло в социальных объектах - детских садах, школах и больницах. Сам процесс включения за один день не происходит, есть определенные технологические циклы. Мы ожидаем, что в течение недели будут подключены все соцобъекты», – заявил он.

В многоквартирные дома тепло начнут подавать после достижения температурного порога: в течение 5 суток температура воздуха не должна превышать +8 °С.

Напомним, осенью 2021 года Ижевск перешел на оплату за тепло «по факту». Подробно об этой системе оплаты мы рассказывали здесь.

Ранее стало известно, что Удмуртия вошла в топ-20 регионов России по доле расходов населения на ЖКХ.

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